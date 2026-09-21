Una nueva versión asegura que la U no realiza gestiones, porque todavía está activa su apelación en el TAS, por lo que borran la postura.

En la interna de Universidad de Chile se movió el piso luego de una declaración del director de la concesionaria Azul Azul, Aldo Marín, quien apuntó a un perdonazo de parte de Conmebol por el castigo de los graves hechos ocurridos ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025.

Fue en conversación con “La Hora de King Kong” que el miembro de la mesa directiva dejó abierta la opción de ir a Paraguay para apelar a la sanción, que le quedan cuatro partidos todavía, pensando en el centenario de la U en 2027.

“Sí, lo estamos haciendo, pensando en los 100 años del club y que estaremos en una copa internacional vamos a solicitar que nos perdonen este castigo, que me parece injusto que nos castiguen como local por lo que pasó en Argentina siendo visitas“, destacó.

Algo que generó movimientos en la interna de Azul Azul, donde incluso radio Cooperativa señaló que “Aldo Marín y Mauricio Etcheverry gestionan posible perdonazo de Conmebol a U. de Chile”.

La U fue sancionada con 7 partidos de local y 7 de visita en partidos Conmebol. Foto: Javier Vergara/Photosport

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Desmienten la gestión de la U ante Conmebol

Los días han pasado pero las declaraciones de Aldo Marín produjeron movimientos dentro de Azul Azul, teniendo en cuenta que Universidad de Chile llevó hasta el TAS el castigo de Conmebol, en busca de suprimir la sanción en los partidos de local.

Fue ahora en el programa “Con Camiseta” que es emitido por Redgol donde se explicó el revuelo que generó, incluso con Mauricio Etcheverry al ser apuntado para ir a Paraguay, donde le quitan el piso a la idea de Marín: “Acá finalmente lo que se entendió es la aventura de un director de querer ir hasta a Paraguay y bajar esta resolución”.

“Pero, en ese sentido, hay que tener toda la información en la mesa, si tu tienes todavía este castigo que levantaste al TAS, o sea, por un tema judicial, no puedes ir a la Corte Suprema y a, además, ir a la Corte de Apelaciones, jurídicamente es imposible, desde el punto de vista técnico es imposible, termina siendo una aventura o una idea de un director”, explicaron.

En ese sentido, aseguraron que “hablé con gente cercana a Etcheverry que dice no sigo esa línea, o sea no hablé con Etcheverry, con un cercano. Lo que entiendo dentro del mundo azul, es que Etcheverry se cagó de la risa“.

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