El ex presidente de Azul Azul intentó dos veces salir de prisión preventiva pero el Tribunal de Alzada se lo negó. Dependerá de la investigación para saber si podrá obtener su libertad.

Lo intentó y no una vez. El ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, buscó por partida doble ante la Corte de Apelaciones de Santiago y mediante recursos de amparo salir de prisión preventiva para buscar la medida del arresto domiciliario.

Desde la defensa del empresario arrestado por su responsabilidad en el caso Sartor, alegaban una “ilegalidad manifiesta y ostensible” en su detención. Sin embargo, desde el Tribunal de alzada desnudaron el error jurídico que cometieron.

Es que según la Corte de Apelaciones, Clark debió realizar un recurso de apelación y no de amparo, pues en este caso no se cumple con el estándar de “resguardar la libertad personal y la seguridad individual de un imputado sometido a un proceso penal”.

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Michael Clark recibió dos portazos en la Justicia

El otro error que cometieron desde el equipo jurídico del ex timonel de Azul Azul, indican desde la Corte Suprema, fue que avalaron el hecho que su cliente “constituía un peligro para la sociedad en caso de quedar en libertad, además de establecer que dicha condición también pone en riesgo el éxito de la investigación“.

Por todo lo anterior, y por la equivocación desde los abogados de Clark de ir por el recurso de amparo y no de protección, como sí realizaron los otros involucrados en el caso Sartor, el otrora máximo accionista de la U seguirá en prisión preventiva.

Sobre si existe una opción judicial para que el ex dirigente pueda salir del Anexo Cárcel Capitán Yaber, la respuesta es sí, pero dependerá de los nuevos antecedentes que se entreguen en la investigación. Por ahora, seguirá tras las rejas.

En síntesis