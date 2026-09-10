El delantero tuvo una curiosa frase de cara al encuentro contra el club que lo formó.

Universidad de Chile y Deportes La Serena será uno de los grandes duelos de la fecha. Por esta razón, Ángelo Henríquez vive con todo esta previa al partido clave para ambos.

El Romántico Viajero venía con más dudas que certezas, pero consiguió un importante triunfo frente a Coquimbo Unido que les regresó la confianza. Los Papayeros hicieron lo propio frente a Ñublense y poco a poco van dejando atrás la lucha por el descenso.

Henríquez espera por U. de Chile

Si hay alguien que vivirá un encuentro especial, es Ángelo Henríquez. El hoy delantero de Deportes La Serena es formado en Universidad de Chile, equipo donde debutó y fue campeón con Jorge Sampaoli. En esta ocasión los tendrá en la vereda de enfrente.

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“Es un lindo partido por muchas cosas. Jugar este tipo de partidos te da más visibilidad, mucha más gente ve este tipo de encuentros, va a haber más gente en el estadio y atenta en la televisión. Para todos es una gran motivación“, indicó el jugador de 32 años.

Los Papayeros han subido su rendimiento y están en el 9° lugar con 30 puntos. Tras verse complicados por el descenso, ahora se ilusionan con meterse en copas internacionales. Para lograrlo, están obligados a doblegar a los dirigidos por Fernando Gago.

Ángelo Henríquez suma 7 goles en 35 partidos en La Serena. Imagen: Photosport

“Hoy día estamos peleando por otra cosa. Siento que ya nos podemos meter más en la pelea por clasificar a alguna copa, así que ese es el foco. Tenemos que sumar en la mayor cantidad de partidos posible“, complementó el ex Manchester United.

Ante la importancia de los puntos, Henríquez fue más allá e hizo una potente afirmación. “Tenemos que enfrentarlos como una guerra, con la desesperación de ganar”, cerró. La Serena y Universidad de Chile se enfrentarán el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada.