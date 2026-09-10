Con miras a su próximo encuentro como visitante, el técnico argentino celebra la presencia de los dos futbolistas en pos del armado de su esquema.

Si bien el técnico Fernando Gago tiene complicaciones para armar su esquema con miras al encuentro donde Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena, por la ausencia del zurdo Marcelo Morales, en la presente jornada recibió dos buenas noticias.

Durante el entrenamiento de este jueves en el Centro Deportivo Azul, y según lo que reporta Emisora Bullanguera, hubo dos futbolistas que además de recibir el alta médica, ya trabajan a la par de sus compañeros y están a disposición de Pintita.

Hablamos del lateral derecho Fabián Hormazábal, quien volvió tras trabajar durante la semana de forma diferenciada, y del defensor central Igor Lichnovsky, quien estaba fuera del equipo de Gago desde el Superclásico con Colo Colo.

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Buenas noticias recibe Gago en la U para duelo con La Serena

La vuelta tanto del Rayo como del Faraón son un alivio para el técnico trasandino, quien tendrá más opciones para suplir las dos ausencias obligadas que tiene en su plantel para la visita a los granates en el Estadio La Portada.

Donde Gago tiene una decisión más sencilla es en el mediocampo, ante la ausencia de Lucas Barrera por lesión, quien toma la primera opción para reemplazarlo es el argentino Tobías Reinhart, quien superaría en las preferencias a Israel Poblete.

Más complejo está encontrar el sustituto de Marcelo Morales, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Allí una alternativa es la vuelta de Diego Vargas, zurdo, para cubrir esa plaza. Otra opción es cambiar de banda a Maximiliano Guerrero, que gusta más en los hinchas de la U.

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¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile, que dirige Fernando Gago, visitará a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la jornada 23 en Liga de Primera, este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas.

En síntesis