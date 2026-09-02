Fabián Hormazábal habla del método Gago y que es tarea del plantel acomodarse para llevar adelante el trabajo.

Universidad de Chile está pasando una racha negativa de dos partidos sin saber de victorias en la Liga de Primera, que la alejaron de la pelea por el título, además que la complicaron con la opción del Chile 2 a la Copa Libertadores.

En ese sentido, los dardos apuntan al estilo del técnico Fernando Gago, quien no ha logrado llegar al corazón del camarín con su estilo de trabajo, donde no hace fútbol al estilo de un partido, además con muchas variantes en posiciones.

Por lo mismo, fue Fabián Hormazábal quien sacó la voz por la interna de los jugadores de la U, donde asegura que todo tiene que ver por el estilo del técnico: “De gustarte o no, debes estar preparado de igual manera”.

“En primera instancia es una pregunta para el entrenador, es su metodología, nosotros debemos adaptarnos. Sí hacemos futbol, pero con espacios reducidos, que ayuda a la toma de decisiones. Pero es su metodología y nosotros debemos adaptarnos. Por las posiciones es lo mismo, debemos saber adaptarnos a varias cosas, no solo posiciones, también el terreno de juego”, explicó.

Fernando Gago impone su estilo en la U.Foto: Marco Vazquez/Photosport

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La U perdida dentro de la cancha

Los cambios posicionales que viene realizando el técnico Fernando Gago, desde la derrota en el Superclásico ante Colo Colo y luego ante la U de Conce, también han dado que hablar en el camarín.

Por lo mismo, asegura que hay factores que pueden complicar durante determinados momentos, pero que están trabajando y corrigiendo para no repetir esas falencias.

“Son muchos los factores durante los partidos, veníamos con una buena racha de partidos donde el equipo se sentía bien y pasan estas cosas, circunstancias que pueden pasar y seguir pasando y nosotros debemos adaptarnos. Como siempre digo, el equipo es construcción permanente y cada error lo tratamos de corregir para estar mejor preparado”, finalizó.

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