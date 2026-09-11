El entrenador argentino tenía dos bajas confirmadas en el Romántico Viajero para el duelo frente a los Papayeros, pero también deberá tachar a uno de sus jugadores más relevantes de esa aventura en La Portada. ¡Analiza fórmulas de un cambio obligado!

Fernando Gago ya tenía varias ausencias que considerar en la planificación de la visita que U de Chile hará a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026. De hecho, el volante Lucas Barrera salió lesionado en el triunfo contra Coquimbo Unido.

El mediocampista argentino de 20 años, quien acaba de renovar su contrato hasta 2030, sufrió un problema en la rodilla que lo tendrá de baja entre cuatro a seis semanas. Gago también había apuntado la ausencia de Marcelo Morales, aunque por suspensión.

Morales alcanzó la octava tarjeta amarilla y eso lo marginó automáticamente de la aventura al estadio La Portada, donde los granates recibirán al Bulla. Por si eso fuera poco, el entrenador trasandino debió tachar a uno de los puntales del equipo en la campaña.

Fernando Gago no podrá contar con Marcelo Morales en los azules. (Felipe Zanca/Photosport).

También uno de los más experimentados: Charles Aránguiz. Según informó Emisora Bullanguera, un inconveniente físico dejará al Príncipe en recuperación. “Quedó abajo, se decidió que no viaje”, reportó el citado medio sobre el avezado centrocampista del Romántico Viajero.

ver también ¿Quién miente? Fernando Gago confirma la situación de Charles Aránguiz en U de Chile

Gago lamenta la baja de Charles Aránguiz en U de Chile vs La Serena

De este modo, Fernando Gago tendrá que tomar varias decisiones en el mediocampo de la U de Chile para visitar a Deportes La Serena. De los volantes que comenzaron el duelo ante Coquimbo Unido por la fecha 22, dos quedaron marginados frente a los Papayeros.

Charles Aránguiz ni siquiera viajará a la región de Coquimbo. (Marco Vazquez/Photosport).

En el caso de Barrera, le dejó su lugar a Maximiliano Guerrero contra los Piratas. Y evidentemente es él quien suma bonos para reemplazarlo en el estadio La Portada. Pero el de Aránguiz es un poco más difícil, aunque también fue reemplazado contra el Barbón.

Pero fue el uruguayo Octavio Rivero quien sustituyó al “20” durante los últimos minutos del encuentro. Habrá que ver cuál definición toma Gago, pero claramente Israel Poblete podría volver a ser titular en el Bulla para este duelo clave por la lucha del Chile 2 en la tabla.

Israel Poblete podría aparecer en la formación azul. (Andres Pina/Photosport).

ver también “Como una guerra”: Ángelo Henríquez anticipa duelo entre La Serena y U. de Chile

¿Cuándo juega Deportes La Serena vs Universidad de Chile en la fecha 23?

Deportes La Serena recibirá a la Universidad de Chile este domingo 13 de septiembre a contar de las 15 horas en el estadio La Portada. El partido tendrá el arbitraje de Mathias Riquelme.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile suma 39 puntos al cabo de 22 partidos en la Liga de Primera 2026, está a 14 unidades del líder Colo Colo, pero sigue en la pelea por ganar el Chile 2.