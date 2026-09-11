El técnico de los azules asegura que el volante es el jugador de mayor proyección, pero que también ha tenido bajones que debe mejorar.

El técnico Fernando Gago ha ocupado tiempo para mantener el nivel de sus jugadores en Universidad de Chile, donde la lucha es la constancia en el ritmo de los partidos.

Algo que, si bien agradece el esfuerzo que hacen sus dirigidos, también remarca que más de alguno se ha llevado un reto, en el sentido de que se mantengan en un alto nivel.

Así pasó hace alguno días con Agustín Arce, la gran revelación desde las juveniles de la U y que ha sido titular con Fernando Gago, pero que también se ganó el popular tirón de orejas.

Agustín Arce destaca en el plantel de la U con Fernando Gago. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Gago pone a Arce como el futuro de la Roja

Fernando Gago analizó el momento de Universidad de Chile, luego de la victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido, además del duelo ante Deportes La Serena de este domingo.

En ese sentido, apuntó al caso de Agustín Arce, a quien destaca como el jugador de mayor proyección del club y en la selección chilena, pero que todavía tiene que ajustar momentos.

“Agustín sigue en un proceso de crecimiento, ha tenido partido buenoss, pero ha bajado algunas semanas y se lo he remarcado para tener constancia”, explicó Gago en conferencia.

En ese sentido, pese al reto, deja en claro que “es un chico con mucha proyección lo dije desde el primer día, es un jugador con capacidad para tener proyección de futuro para la selección y el club”, finalizó.

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