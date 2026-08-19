El ex presidente de U de Chile tuvo una especial consideración al ser una figura pública, algo que no pasó con los otros imputados del caso.

Michael Clark pasó la primera noche con la medida cautelar de prisión preventiva, luego de la formalización de delitos del caso Sartor, donde la jueza Paulina Moya decreto que es un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación.

El ex presidente de Universidad de Chile esté recluido en REPAS (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad), más conocido como Capitán Yaber, a diferencia de los otros formalizados que están en Santiago 1.

Por lo mismo, se entregó un detalle clave para, más allá de la capacidad de los recintos penitenciarios, hacer una diferencia con el ex mandamás de la concesionaria Azul Azul.

El momento en que Michael Clark es trasladado a la cárcel.

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Michael Clark lejos de los otros imputados del caso Sartor

Así también lo detalló la radio ADN, quienes dejan en claro que, al ser Michael Clark un personaje público, por su rol como presidente de U de Chile, tuvo otra consideración para más resguardo.

“Como parte de los protocolos habituales que aplican a todas las personas privadas de libertad, al llegar a las unidades penales, fue contrastada la documentación, derivados al área de salud y luego a la oficina de clasificación y segmentación, para la posterior derivación a sus dependencias” se detalla en un comunciado de Gendarmería.

Por lo mismo, se dejó establecido que “Michael Clark cumplirá la prisión preventiva en REPAS (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad), más conocido como Capitán Yaber, mientras que Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez lo harán en Santiago 1“, lo que marca una diferencia.

Por lo mismo, explican que “dado el mayor conocimiento de Clark respecto de los otros imputados, corría más riesgo, por lo que se optó por un lugar en que estuviera más resguardado también respecto de otros presos”.