El técnico tuvo que mandar a un jugador a realizar exámenes médicos, lo que puede mover la citación para el domingo en el Nacional.

Universidad de Chile encendió alarmas en la previa del Superclásico 200 ante Colo Colo, con un jugador que incluso se tuvo que llevar de emergencia para realizar exámenes médicos.

Según detalló el medio Emisora Bullanguera, esto ocurrió en el entrenamiento del miércoles en el Centro Deportivo Azul, con el cuerpo médico de los azules corriendo ante la situación.

Fue Nicolás Fernández el defensor afectado en la práctica del técnico Fernando Gago, que, incluso, lo podría hacer perder una importante variante para el choque del domingo en el Estadio Nacional.

Nicolás Fernández es una variante en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Nicolás Fernández con un pie fuera del Superclásico

El citado medio entregó detalles de la situación que ocurrió en el entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, cuando Nicolás Fernández dio señales de alerta al cuerpo médico.

“El plantel de de U de Chile se vio afectado por una molestia física. La complicación fue tal que el jugador abandonó los entrenamientos para realizarse exámenes médicos“, explican.

En ese sentido, destacan que esta jornada se conocerán más detalles de su situación física, pero ya tienen pensando al técnico Fernando Gago en una variante por la banda.

“Si bien, el diagnóstico de Nicolás Fernández está por aclararse, el jugador aún no está descartado. Dependiendo de los resultados de los exámenes, Fernando Gago decidirá si citar al jugador o no”, finalizan.