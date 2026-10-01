El tenista chileno ultima su recuperación del codo y espera volver en noviembre, con cautela para evitar una recaída.

Nicolás Jarry ya comienza a mirar la fecha de su esperado regreso al circuito. El tenista chileno lleva casi seis meses sin jugar un partido oficial y espera volver a competir durante noviembre.

Jarry está en la última etapa de recuperación de la lesión en el codo que lo mantiene alejado de las canchas desde abril. Tras participar en un torneo de golf, confirmó que su intención es retomar la actividad competitiva en los próximos meses.

El regreso de Jarry dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas.

Jarry apunta a los Challenger en Sudamérica

“Jugar tenis es lo que me gusta; quiero seguir jugando todo lo que me deje el cuerpo y la vida. Por ahora, puedo… Va a ser de otra manera, pero mientras haya una oportunidad, la voy a tomar“, señaló.

El último partido del chileno fue el 14 de abril, cuando perdió en primera ronda del Challenger Oeiras 3, en Portugal. La inactividad también tuvo un fuerte impacto en el ranking ATP. Jarry pasó del puesto 155° al 851°, donde aparece actualmente.

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Pese a esta caída, el tenista ya tiene definido el camino que quiere seguir para recuperar ritmo competitivo, “La veo cercana, es a lo que voy a apuntar. Tratar de estar jugando en noviembre, si es que se puede”, explicó sobre su vuelta al circuito.

La idea es disputar torneos Challenger en Sudamérica durante el cierre de la temporada, aunque Jarry sabe que primero deberá comprobar que su recuperación marcha correctamente.

“Ese es el objetivo, pueden salir cosas y por eso estamos con mucha cautela, esperando que no aparezca nada (nuevas lesiones)”, agregó.

En resumen…