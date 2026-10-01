El periodista Cristián Caamaño abordó el escándalo que sacude a la selección chilena debido a la salida de Marcelino Núñez: el problema es con Nicolás Córdova.

La sorpresiva salida de Marcelino Núñez de la selección chilena en la gira por Norteamérica remeció la concentración de la escuadra que dirige Nicolás Córdova.

El afamado periodista Cristián Caamaño entregó mayores detalles del asunto, asegurando que no tiene nada que ver un cruce con Lucas Cepeda como se señaló en un primer instante.

“Me hago responsable: no hubo pleito ni cruce de golpe con un compañero”, manifestó en primera instancia y luego aclaró que “la situación es con Córdova”.

Ahondó en este asunto, que tiene que con lo que ocurrido con las declaraciones del entrenador. “No le gustaron las declaraciones de Córdova por su estilo frontal. A veces los técnicos omiten nombres de jugadores, pero dio nombres propios”, manifestó Caamaño en Radio Agricultura.

Marcelino Núñez se taimó y se fue de la selección chilena

Lo que quería Córdova de Marcelino Núñez

Luego ejemplificó con el jugador del Ipswich. “Dijo que Marcelino debe adoptar un rol de liderazgo, dentro y fuera de la cancha, lo apuntó directamente”, sostuvo Caamaño.

“Como que no le gustaban ciertas actitudes del jugador en la cancha. No que tenga desidia, pero que el desplante en Inglaterra tenía que tenerlo en la selección”, agregó.

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“Aquello no le gustó a Marcelino, que quizás acumulaba situaciones anteriores, de posicionamiento (en la cancha) y cosas que no le gustaban de manejo de Córdova“, continuó.

Finalmente dice que “se amurró Marcelino. Después te podrá gustar o no dónde lo hace jugar Córdova, pero para niños chicos no está la selección. O tener espaldas en la selección, decir ‘no estoy para el manoseo’. Tampoco hay declaraciones destempladas de Nico Córdova”.