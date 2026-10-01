El gran motivo que comenzó el distanciamiento fue porque daba nombres de compañeros en público para culpar por los goles.

Fue hace en la previa del amistoso de la selección chilena ante Canadá cuando Marcelino Núñez salió ante los medios de prensa en la gira de la selección chilena por Norteamérica, para elogiar el trabajo de Nicolás Córdova, incluso aludiendo que “es estilo europeo”.

Algo que cambió a los pocos días, porque ahora el propio jugador protagonizó un escándalo en la interna contra el mismo entrenador, que terminó con el volante formado en Universidad Católica fuera de la convocatoria.

Por lo mismo, se han conocido nuevos detalles de este terremoto interno, con un gran problema que separó los caminos: “El volante consideró que los exponía demasiado“.

Nicolás Córdova en problema con los jugadores de la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

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Marcelino Núñez pasó del estilo europeo a la crítica

Fue el diario La Tercera quienes entregaron más detalles del escándalo que sacó a Marcelino Núñez y lo distanció definitivamente de Nicolás Córdova en la selección chilena, que enciende la interna.

“Núñez ya venía molesto con el entrenador después de la conferencia que entregó Córdova tras la derrota contra Canadá por la manera en la que cuestionaba al plantel por sus presentaciones”, explican.

“Según su forma de ver las cosas, el volante consideró que los exponía demasiado. Ejemplo de esto fue la forma a la que apuntó a Felipe Faúndez en la jugada del gol canadiense”, detalló.

Esto se sumó al no ser considerado y no salir de la banca en el amistoso ante Estados Unidos que hizo que, además, explotara por lo que estaba viviendo y lo encaró.