Patricio Yáñez manifestó que Marcelino debe preocuparse de aceptar que su nivel no ha sido bueno en la selección chilena.

La salida de Marcelino Núñez de la selección chilena fue un golpe duro para el cuerpo técnico que lidera Nicolás Córdova, muy cuestionado por todo el medio debido a los resultados.

El entrenador habría discutido con Marcelino por las declaraciones tan sinceras tras el partido ante Canadá, en el que señaló que necesitaba más liderazgo por parte del futbolista.

Patricio Yáñez opinó al respecto en Radio Agricultura. “Fue un papelón de Marcelino frente a Canadá. Uno podrá decir que no es su posición, que juega al lado de un volante central, con la cancha de frente, que le cuesta de espalda. Pero su rendimiento ha sido siempre pobre”, estableció.

Marcelino se metió en un zapato chino

Yáñez le encuentra razón a Córdova sobre Marcelino

Por lo mismo el mundialista en España 82 le prestó ropa a Nico Córdova. “No escuché la crítica de Córdova sobre Marcelino, pero tiene toda la razón. Puntualmente le encuentro la razón”, dijo.

“El otro día fue de los grandes que tienen recorrido como dice Córdova, que les hace bien salir para responder en la selección y hasta el momento cero, no es lo que muestra en la liga inglesa”, detalló Yáñez.

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Entiende que su rol es muy pobre. “No lidera a la selección, y digo sacar la voz jugando porque es tímido. tiene buena pegada, buen pase, tiene condiciones y en la selección absolutamente nada”.

Además quedó molesto con la taimada. “Aunque seas poto pelado no puedes tener esa actitud, debes aceptarlo. Aparte que cero autocrítica, porque debes decir qué aporto yo a la selección, qué aporté el otro día”, cerró.