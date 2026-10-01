Periodista asegura que lo de Marcelino Núñez confirma lo aburrido que está la interna del entrenador, lo que destapa más problemas.

El quiebre de Marcelino Núñez con Nicolás Córdova en la selección chilena destapa más problemas en la interna del camarín, donde ahora se habla que en la gira el plantel le quitó todo el piso al entrenador.

Luego de la salida del formado en Universidad Católica, con versiones de intento de golpes y fuertes discusiones, se suma a rumores de un grupo de jugadores que ya se cansó del interino.

Por lo mismo, suma fuerza los inconvenientes que viene sumando la Roja, donde marca un distanciamiento de este criticado proceso: “Algo más pasó con Marcelino en la interna de la Roja”.

Lo de Marcelino Núñez es uno de los tantos problemas en la Roja. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

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Córdova se distancia de los jugadores de la Roja

Fue el periodista José Tomás Fernández quien ocupó sus redes sociales para entregar nuevos detalles del distanciamiento de Marcelino Núñez, que lo hizo salir en la selección chilena.

En un mensaje que vienen poniendo sobre la mesa hace días, deja en claro que Nicolás Córdova cada vez está mas lejos de los jugadores, en un proceso que pide a gritos un cambio.

“Esto confirma lo que venimos hablando hace rato. El plantel le quitó el piso al interino. Núñez, hace nada, elogiaba el trabajo de Córdova. En cámara, el futbolista no tiene problemas en mentir con una sonrisa en la cara”, explica.

La salida de Núñez se suma a lo que ha pasado con Erick Pulgar, que se ha restado de la selección chilena, siendo el jugador internacional más importante en este momento.

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