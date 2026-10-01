El cuadro argentino abrió su cuenta en inglés en redes sociales, donde el chileno sorprendió con una particular polera.

Boca Juniors estrenó sus plataformas digitales en inglés con un particular video que tuvo como protagonista a Carlos Palacios, en una insólita situación del ex Colo Colo.

En las imágenes se puede ver a varios miembros del plantel presentando, en un forzado inglés, hasta que llegó el turno de los chilenos, donde Palacios sale con Williams Alarcón, pero es este último es el que habla: “From Chile”.

Pero alguno fijones miraron la polera que llevaba puesta la Joya y no dejaron pasar el momento para burlarse, porque la indumentaria estaba toda manchada del almuerzo.

La polera nueva de Carlos Palacios en Boca Juniors. Foto: BOCA.

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Carlos Palacios con la polera manchada

Carlos Palacios ha pasado a ser regalón de los hinchas de Boca Juniors, pero todavía hay algunos que le siguen pegando por todo lo que hace diariamente en las redes.

Como el último video que se burla de la situación del volante chileno, en la presentación del sitio en inglés que tiene el cuadro argentino y que lo tuvo como protagonista.

“Boca abrió sus redes sociales en inglés con una particularidad en Palacios que es impresionante. Todos hablando en inglés, es Boca… miren lo que les costó”, explicó.

“Acá llegamos, yo esto no lo puedo entender, no habla porque no debe saber hablar Palacios, habla Alarcón que dice from Chile y Palacios tira esta con la remera toda manchada”, comenzó.

“Mira lo que es la remera, toda corbateada, flaco cámbiate la polera para el video, es la cuenta oficial de Boca que va salir en Inglaterra, es lo mas Boca que vi en mucho tiempo, límpiate la polera”, finalizó.

Mira el video: