El artillero de O'Higgins alcanzó los 20 goles esta temporada y 33 en total con la camiseta celeste. Pide a gritos una chance en la Roja.

Arnaldo Castillo, como tantas veces este año, fue el héroe de O’Higgins en el triunfo 1-0 sobre el final ante Deportes Concepción. El paraguayo nacionalizado chileno fue la figura del duelo de ida de cuartos de final ida de Copa Chile.

Tras la hazaña en el Ester Roa, el “9” celeste igualó la marca de goles de Hugo Brizuela, recordado paraguayo artillero del equipo en los 90. Arnaldo sumó 20 tantos este año y 33 en total con la camiseta celeste.

Post partido, se le preguntó a Castillo qué significaría ser llamado a la selección chilena. El ariete se emocionó diciendo que en su niñez “mis padres me llevaban a la escuela de futbol caminando 8, 12, 16 kilómetros para ir a entrenar”. Tras eso, le mandó mensaje a Nicolás Córdova.

Arnaldo Castillo avisa en O’Higgins y la selección

Siempre con la humildad en sus palabras tras su brilllante 2026, Arnaldo Castillo reconoció que feliz espera un llamado a la selección chilena. 20 goles este año lo tienen como uno de los delanteros top de la temporada.

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“Uno siempre está expectante y que llegue en un momento obviamente, pero siempre uno está con los pies en la tierra trabajando día a día humildemente. Al final esto es lo que le da de comer a mi familia y a todos los que nos rodean”, explicó.

En cuanto al triunfazo del Capo de Provincia en el sur, “Arnaldios” reconoció que “el equipo se lo merece, no damos pelota por perdida, estamos al frente de todos los campeonatos y al debe solo en la liga. Igualé a un histórico de O’Higgins (Brizuela) y a seguir sumando”.

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“Los refuerzos ayudan un montón, son soluciones. Entró (Santiago) Toloza y metió un pase. Eso necesitamos, que todos estemos en el mismo lado, ahora en nuestra casa, con nuestra gente y tratar de cerrar la llave de la mejor manera”, cerró.