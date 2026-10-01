El cuadro chileno se impuso en tierras peruanas gracias a los goles de Sebastián Gallegos y Bryan Carrasco.

El receso de la Liga de Primera por esta fecha FIFA fue aprovechado de buena manera por Palestino. Los árabes fueron hasta Perú para jugar en la noche de ayer miércoles un más que interesante amistoso ante Alianza Lima, actual campeón del país vecino.

Y el cuadro chileno terminó siendo una visita bastante ingrata, ya que se quedó con la victoria en el estadio Alejandro Villanueva al ganar por 2-1 ante la escuadra adiestrada por Pablo Guede.

La apertura de la cuenta llegó a los 6 minutos, cuando Sebastián Gallegos sacó un remate desde fuera del área que se desvió en un defensa rival y descolocó al portero rival. Por su paparte el empate transitorio de Alianza Lima se produjo a los 18’ por medio de Luis Ramos, quien anotó de cabeza tras una buena asistencia de D’Alessandro Montenegro.

ver también Carlos Caszely sorprende con especial visita a Perú y protagoniza emotivo reencuentro con Esteban Pavez

El 2-1 definitivo llegó poco antes del término de la primera mitad. Con 43’ en el reloj el árbitro cobró penal para los árabes tras una mano de Montenegro, acción que fue cambiada por gol por Bryan Carrasco para darle la victoria al club chileno.

Por el lado de Alianza uno que vio acción esta brega fue el chileno Esteban Pavez. Pese a que el volante comenzó desde la banca, Guede le dio uno minutos en el segundo tiempo al hacerlo ingresar a los 59’ por Montenegro.

ver también Esteban Pavez se echa al bolsillo a todo Perú tras “round” con otro chileno: “Estoy caliente con el partido”

El próximo partido de Palestino

Los árabes regresarán a la acción ante Deportes Limache el domingo 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.