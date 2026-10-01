El entrenador de Deportes Concepción parecía dispuesto a hablar con los medios, pero al cabo de unos 90 segundos, el jefe de prensa dio por terminada la rueda tras la polémica derrota ante O'Higgins en la Copa Chile.

“¿Nada más?”, preguntó Fernando Díaz cuando el jefe de prensa de Deportes Concepción anunció el fin de la conferencia tras la derrota ante O’Higgins en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Apenas un minuto y medio duró la comparecencia del DT lila.

Más que show de mago dirán algunos malintencionados enterados de la farándula chilena. Y sí, tienen razón. Pero más allá de eso, parecía que el Nano Díaz sí tenía disposición de seguir con sus declaraciones. Aunque quizá influyó la crítica de Norman Rodríguez al árbitro Cristian Garay en vivo para la TV.

El uruguayo sacó la voz con firmeza por una posible mano dentro del área, aunque no dijo nada de la patada de Mario Sandoval a Felipe Ogaz, quien salió lesionado. De todas formas, algo alcanzó a decir el experimentado entrenador del León de Collao.

Así salió Felipe Ogaz del partido vs Deportes Concepción. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Un partido duro, trabado, parejo. Sí tuvimos siempre más ocasiones de gol nosotros, pero no la fineza para definir ni para el último pase. Tuvimos varias ocasiones. Y al final nos pillan mal parados en un contragolpe faltando dos minutos”, aseguró Díaz.

Se refería al extraordinario pase del argentino Santiago Toloza, quien dejó solo a Arnaldo Castillo. Y el “9” del Capo de Provincia definió con éxito ante la salida del portero Nicolás Araya. “Vamos perdiendo 1-0 el primer tiempo de la llave, tenemos que ir a darlo vuelta”, añadió el avezado estratego.

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Fernando Díaz analiza la derrota de Concepción vs O’Higgins: “El rival te enreda y juega bien”

A Fernando Díaz le queda fuerza para revertir la llave ante O’Higgins, aunque sabe que no será una misión fácil para Deportes Concepción. “No jugamos como el primer tiempo contra Curicó, que lo hicimos mal. Hoy (ayer) tratamos, equilibramos, jugamos mejor“, manifestó el exentrenador de Ñublense, Universidad de Concepción y Coquimbo Unido.

“Tuvimos más ocasiones de gol en todo el partido. El rival es duro, te enreda, juega bien y sale de contra. El partido fue de dos fuerzas parejas, dentro de lo previsto, pero no encuentro que hayamos jugado mal. No tuvimos fineza para ganar y ellos lo tuvieron en la última jugada”, insistió el Nano Díaz.

Fernando Díaz cree que el Conce tiene el nivel para remontar ante el Capo de Provincia. (Pepe Alvujar/Photosport).

El mayor hincapié del director técnico que fue campeón con la Unión Española en el Torneo Apertura 2005 fue la precisión en los metros finales. “Hicimos un partido para ganarlo, pero sin fineza y ellos sí. Vamos al segundo tiempo, tenemos confianza en nuestros medios para darlo vuelta”, dijo el DT antes de que dieran por finalizada la rueda de prensa al cabo de un minuto y medio. Ya lo hubiera querido así Luis Jiménez. Malintencionados…

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Revisa el compacto del triunfo de O’Higgins vs Deportes Concepción en la Copa Chile

¿Cuándo juegan la revancha O’Higgins vs Deportes Concepción?

O’Higgins recibirá a Deportes Concepción en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile: el partido se jugará el domingo 4 de octubre a las 15:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.