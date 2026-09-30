Un duro partido duro abrió la serie entre lilas y celestes por los cuartos de final del certamen nacional.

Un áspero partido se jugó este miércoles en la mejorada cancha del estadio Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción y O’Higgins sacaron chispas por la Copa Chile.

Los lilas querían dar el primer golpe por la ida de los cuartos de final, sin embargo, cuando el empata estaba casi cerrado, la visita sorprendió y se llevó una victoria por 1-0.

La única conquista del compromiso llegó a los 93 minutos, mediante una genialidad de Santiago Toloza, que dejó solo a Arnaldo Castillo, el 9 que pide un llamado a la selección chilena y que otra vez mostró su clase en O’Higgins.

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Carabalí y Castillo le dan la ventaja a O’Higgins

Antes de la apertura de la cuenta una de las figuras de la cancha era el arquero Omar Carabalí, quien mantuvo su puerta en cero tras los embates penquistas, que tuvo a Ethan Espinoza como su principal arma en el complemento.

La victoria le da tranquilidad a O’Higgins de cara a la vuelta, puesto que buscará ser el primer semifinalista del torneo nacional en Rancagua. Con un empate pasa de ronda.

Concepción no pudo anotar ante O’Higgins. Foto: Photosport

El ganador de la serie se medirá en semifinales con el equipo que clasifique entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, donde los albos tienen ventaja tras vencer 1-0 en Chiquihue.

La revancha entre celestes y lilas se jugará este domingo 4 de octubre, cuando desde las 15:30 horas se midan en el estadio El Teniente de Rancagua.