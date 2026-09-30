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Fútbol chileno

Tribunal toma decisión por Diego Oyarzún tras el “inoperantes” en U de Chile vs Everton

Fuertes dichos del capitán ruletero dieron la vuelta en redes sociales, donde en un inicio se esperaban las penas del infierno desde Quilín.

Por Nelson Martinez

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Lapidarios dichos del capitán de Everton.
© TNT Sports.Lapidarios dichos del capitán de Everton.

Siguen las repercusiones de la polémica llave de Copa Chile, donde Everton quedó eliminado en doble jornada en el Estadio Nacional, a manos de U de Chile. Eso, tras decisión de la Federación de jugar los minutos de la ida suspendida en Ñuñoa.

Con los viñamarinos eliminados tras el pitazo final en el duelo de vuelta (en el mismo Estadio Nacional), el capitán Diego Oyarzún estalló. Fuertes dichos en la transmisión de TNT Sports fueron virales, evidenciando su molestia.

“Déjame mandar saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergozoso para el fútbol nacional”, lanzó el defensa Oro y Cielo.

¿Se salvó Diego Oyarzún de algún castigo?

Diego Oyarzún barrió con la ANFP y la Federación de Chile tras la derrota y eliminación de Everton en Copa Chile. Hasta ahora, sus palabras no han tenido una sanción como respuesta, salvándose de la primera instancia en Quilín.

Photosport

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Finalmente no hubo denuncia del Directorio en contra de Diego Oyarzún tras sus dichos luego del partido ante la U. de Chile. Sin embargo, el Tribunal aún puede actuar por oficio, pero en la primera instancia no hubo denuncia”, informó el periodista Diego Peralta.

En el Tribunal de Disciplina de la ANFP tampoco se han pronunciado sobre algún tipo de castigo, algo que sí ocurrió de oficio en casos como el de Javier Correa. El delantero de Colo Colo fue castigado por sus gestos obscenos ante U de Chile.

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Diego Oyarzún y Everton tendrán acción el próximo 11 de octubre, cuando reciban a Deportes La Serena, por Liga de Primera. Dicho torneo es el único que le resta a los viñamarinos, tras la eliminación en Copa Chile y Copa de la Liga.

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