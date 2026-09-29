Una cámara captó un tenso momento dentro de la cancha, con el juez alzando la voz y mandando un mensaje claro en minutos fueron puras patadas.

Una caliente definición vivieron en la polémica llave de Universidad de Chile contra Everton, por lo octavos de final de la Copa Chile 2026, que tuvo de todo en sus 180 minutos.

Un partido suspendido en Viña del Mar, fuegos artificiales de las barras, dos encuentros el domingo en el Estadio Nacional y un focazo del árbitro Piero Maza que no se vio en televisión.

Claro, porque la transmisión del partido no pudo mostrar tantos detalles como lo hizo una cámara especial del programa “Todos Somos Técnicos” que mostró un encontrón del juez con los jugadores en Ñuñoa.

Los ocho minutos de partido en el Nacional se jugaron con pierna fuerte entre la U y Everton. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Piero Maza los retó: “Hey muchachos, queda un partido de vuelta”

El domingo se jugaron los 8 minutos que faltaban del primer partido entre Everton y Universidad de Chile, un momento que tuvo más patadas que ocasiones de gol.

Tanto así, que el árbitro del partido, Piero Maza, tuvo que detener en varios momentos el encuentro, incluso mostrando tarjeta amarilla a Charles Aránguiz y Moya.

“Hey muchachos, queda un partido de vuelta, qué pasa”, fue el grito que les pegó en plena cancha del Nacional para calmar las pasiones, algo que no sirvió de mucho con empujones y chuletas por montón.

“Eso es parte del fútbol, en todo el mundo es así y se vive así, raro sería que no se viva con esa intensidad”, explicó después el árbitro Maza a las cámaras para dar vuelta la página.

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