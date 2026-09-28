Redgol conoció detalles de la reunión clave ante la Federación, donde el cuadro de Viña del Mar no tenía disponible Sausalito.

Everton dejó en llamas el fútbol chileno, una vez que se consolidó su eliminación en los octavos de final de la Copa Chile en manos de Universidad de Chile, en el Estadio Nacional.

Los ruleteros reclamaron furiosos por tener que jugar los 8 minutos restantes del primer partido en el reducto donde es local la U, teniendo en cuenta la suspensión el jueves en Sausalito por el lanzamiento de fuegos artificiales.

Un desahogo que asumió el capitán del plantel ruletero, Diego Oyarzún: “Déjame mandar saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergonzoso para el fútbol nacional”.

Pero hay una versión que contradice el motivo de fondo por lo que se tuvo que jugar en el Nacional y no, como debía ser, en Sausalito para terminar de una vez por todas la llave.

Everton le tiró la pelota a la U con sus reclamos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Everton no disponía estadio para jugar el fin de semana

Redgol pudo conocer detalles de la reunión de Everton, Universidad de Chile y la Federación de Fútbol de Chile, que fue realizada en la jornada del viernes y que culminó con un acuerdo para jugar todo el domingo en el Estadio Nacional.

Si bien el cuadro ruletero siempre tuvo la postura de que le dieran los 6 puntos y la clasificación, eso le fue negado la no estar en reglamento del torneo, por lo que se tenía que jugar.

Fue el momento que se ofreció jugar el sábado los 8 minutos, pero Everton, según la versión, los dirigentes respondieron que no tenían disponible el estadio Sausalito (ni otro cercano) para jugar sin público, además que exigían el pago del traslado a otro reducto de estar disponible.

La pelota cambió de lugar, teniendo en cuenta de que la U tenía arrendado el Estadio Nacional para el domingo, lo que abrió la chance de jugar en la misma jornada, con el viaje de Everton comprometido a Santiago, además de no tener otra disponibilidad de fechas.