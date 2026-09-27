Capitán ruletero disparó con todo tras la eliminación de su equipo, en controvertida llave que terminó de jugarse con dos duelos en un mismo día.

Pitazo final en Ñuñoa y U de Chile eliminó a Everton, en una polémica llave de Copa Chile. Es que este domingo se terminó de jugar el duelo suspendido de ida y horas más tarde se disputó la revancha, todo en el Estadio Nacional.

Tras el 1-1 que terminó en eliminación viñamarina, Diego Oyarzún habló con TNT Sports y no se guardó nada. Con las revoluciones a mil, al final pidió el micrófono para enviar un incendiario recado.

“Déjame mandar saludos a los inoperantes e ineficientes de la ANFP y la Federación. Espero hayan disfrutado de este día histórico y vergozoso para el fútbol nacional”, lanzó el capitán evertoniano.

Diego Oyarzún y el mensaje para todo Everton

Además de disparar contra la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, Diego Oyarzún le dejó un mensaje a sus compañeros en Everton. El defensa fue claro en su mensaje, alegando injusticia por hacerlos jugar los minutos restantes tras la suspensión en la ida.

Foto: Everton

“El segundo tiempo fue todo nuestro, queda la bronca de no jugar así toda la llave. Aplaudo de pie a mis compañeros por lo que pasó estos días, la injusticia de todo lo que la gente sabe que se vivió”, lanzó.

Pero no se quedó ahí. El experimentado defensor viñamarino dijo que en la interna del camarín “estamos muy molestos con las decisiones que se tomaron, este es un grupo honesto en venir y presentarnos”.

ver también Los errores de Everton que lo llevaron a jugar de local en el Nacional ante U. de Chile

“Vender cara la derrota a pesar del dolor no solamente por el partido, sino por lo que pasó estos días. Estoy orgulloso, esto nos tiene que dar un impulso extra para lo que viene”, finalizó.