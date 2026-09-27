Turboman volvió a anotar en los azules y le dio la clasificación a cuartos de final de Copa Chile. Contó su verdad tras entrenar en Fiestas Patrias.

Eduardo Vargas está imparable. El delantero, goleador y referente azul volvió a salvar la jornada en U de Chile, tras anotar el 1-0 parcial del empate 1-1 ante Everton, dándole la clasificación a cuartos de final en Copa Chile.

El referente del Romántico Viajero sigue aumentando su cuota goleadora y tras el partido se sinceró sobre su gran momento. Rescatando el resultado, Turboman le restó dramatismo al protagonismo de Everton en el complemento.

“Esto es para todo el equipo porque supimos llevar el partido, aguantarlo, porque se vinieron encima el segundo tiempo. Somos equipo grande y hay que estar acostumbrados a esto”, recalcó.

Eduardo Vargas y la clave de su racha goleadora

A sus 36 años y luciendo mejor que nunca físicamente, Eduardo Vargas fue consultado sobre su decisión de entrenar en el CDA durante el parón de Fiestas Patrias para jugadores de U de Chile. El delantero fue autocrítico con su trabajo en años anteriores.

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“Me entreno todos los días para seguir mejorando, antes no me cuidaba tanto y por eso ahora que estoy haciéndolo más, las comidas… Eso se refleja más en la cancha”, explicó.

Finalmente, el goleador azul llamó a dejar atrás las dudas por el segundo tiempo de la U y solo piensa en la siguiente llave ante Antofagasta. Vargas le dio mérito a Everton y llama a aprender de los errores.

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“Venimos súper bien, los últimos minutos se nos notó el cansancio, jugamos dos días y eso no es normal, la recuperación es distinta. Estamos felices con este triunfo y vamos a seguir peleando el campeonato”, cerró.