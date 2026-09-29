Universidad de Chile sigue en carrera en Copa Chile. El próximo rival es Deportes Antofagasta, donde tendrá que medirse ante un viejo conocido que ganó la Copa Sudamericana de 2011.

Luego de una serie muy accidentada ante Everton, los dirigidos por Fernando Gago se metieron entre los ocho mejores del certamen local. Con la cima de la Liga de Primera muy lejos, en esta otra competición tienen la opción de terminar un irregular 2026 dando una vuelta olímpica.

Un viejo conocido a la vista

Deportes Antofagasta está en la Primera B desde 2023, por lo que se le ha perdido un poco la pista a su plantel. Entre los integrantes de su equipo, curiosamente, hay un jugador que vivió el momento más glorioso en la historia de Universidad de Chile.

Se trata de Sebastián Leyton, volante de 33 años que supo llegar al fútbol profesional en el Bulla. Fue Jorge Sampaoli quien lo hizo debutar en el Apertura 2011 ante Unión La Calera. Logró el tricampeonato bajo el mandato del casildense, gracias a la consecución del Clausura 2011 y Apertura 2012.

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Sampaoli le dio la oportunidad a muchos jugadores jóvenes en Universidad de Chile y Leyton fue uno de los más beneficiados. En esos tiempos era obligación inscribir a 25 jugadores en competiciones internacionales, sin números más altos que el 25.

Matías Pérez García había sido el “10” de la U en el primer semestre del 2011, pero tras su poca participación se fue. Ese pesado número quedó vacío en el campeonato local, pero para la Sudamericana era regla que alguien lo usara, por lo que Sebastián Leyton lo llevó en su espalda.

Leyton estuvo en 2011 y 2012 en U. de Chile. Imagen: Archivo

Si bien Leyton no sumó minutos en el torneo internacional, terminó como campeón y recibió medalla. Podrá siempre jactarse de haber sido el “10” de ese equipo. Para valorar su logro, otros juveniles como Igor Lichnovsky, Sebastián Martínez y Ángelo Henríquez no fueron inscritos en esa Sudamericana.

Ahora Sebastián Leyton volverá a encontrarse con Marcelo Díaz, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz el próximo 7 de octubre, cuando Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se enfrenten en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.