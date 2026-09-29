Alarma en Colo Colo: La preocupante estadística que evidencia bajón de Vozinha

El portero de 40 años sufrió en el partido de Cabo Verde ante Ruanda y evidenció las consecuencias de la falta de fútbol en el Cacique.

Un duro tropezón sufrió Vozinha y se encienden las alarmas en Colo Colo. Es que el portero que llegó a mitad de año como gran figura del Mundial, no ha podido responder en el arco y ahora su irregularidad se extiende hasta en su selección.

Bajo los tres palos de Cabo Verde sufrió una nueva derrota en la segunda jornada de las clasificatorias para la Copa de África y quedó último en el grupo K con cero unidades.

ver también Mientras Colo Colo juega Copa Chile, Vozinha recibe la peor nota en Cabo Verde

Tras atajar en el partido ante Deportes Concepción, Vozinha viajó hasta su tierra natal para defender la camiseta de su país. Elenco que brilló en el Mundial 2026 y le permitió ser elegido el mejor portero de la competencia.

Sin embargo, no pudo repetir sus buenas presentaciones. En el primer partido de los tiburones azules ya se evidenció la falta de regularidad de Josimar, como lo apoda cariñosamente Fernando Ortiz. El golero recibió nota 5,7 y sufrió con tres tantos en su arco. Incluso tuvo una salida fuera del área para el olvido.

Tras el Mundial, Vozinha no ha podido repetir su gran rendimiento en Colo Colo ni en Cabo Verde. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Los números no acompañan a Vozinha: “Cero atajadas”

Pero ahora ante Ruanda ya la situación empeoró. Cabo Verde empezó ganando, pero no pudo sostener la ventaja. Para peor Sofascore detalló que recibió nota 5,4, la más baja de su equipo. Ahora quedó clavado en su arco y no pudo salir a cortar un centro en el área chica, lo que provocó la remontada de sus rivales.

Tweet placeholder

Lo que se evidenció en que tuvo cero atajadas en los 90 minutos de tiempo regular y que refleja el bajo nivel de Vozinha, ya que Ruanda tuvo dos claras y fueron goles para llevarse el triunfo por 2-1.

“No es el mejor momento para el arquero caboverdiano de Colo-Colo”, sentenciaron sobre el caso del portero de cuatro décadas. Por lo que ahora en el Monumental esperan su retorno a Chile y que pueda retomar ese nivel que lo llevó a brillar en el Mundial. Especialmente porque se avecina la recta final de la Liga de Primera y la Copa Chile.