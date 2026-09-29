La ANFP oficializó la programación de la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, jornada en que el Cacique visitará a los árabes.

Colo Colo por estos días sigue viendo acción en la Copa Chile 2026 tras eliminar a Audax Italiano en los octavos de final. Ahora el Cacique enfrentará a Deportes Puerto Montt en los cuartos de final, esto mientras regresa al ruedo en la Liga de Primera, certamen donde es líder con 12 puntos de ventaja.

Y ojo, que la vuelta al torneo local será algo complejo para los dirigidos por Fernando Ortiz. Primero visitará a Coquimbo Unido y luego será foráneo ante Palestino, en dos duelos claves que pueden marcar mucho en su lucha por ser campeón.

Ante los Piratas el duelo está pactado el domingo 11 de octubre (15:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso), mientras que recién hoy se conoció la programación para el duelo con los árabes. Aunque ojo, se supo con todavía un gran detalle pendiente: el estadio.

ver también Barticciotto avisa a Colo Colo que Vidal está “con la ametralladora prendida” por renovación

La visita de Colo Colo a Palestino todavía no tiene estadio ratificado

Según confirmó la ANFP en sus canales oficiales, el duelo entre albos y árabes quedó pactado para el domingo 25 de octubre desde las 17:30 horas. Pese que Palestino tiene el Municipal de La Cisterna para ejercer su localía, en la web del Campeonato Nacional figura “Estadio por Confirmar”.

Colo Colo y Palestino igualaron sin goles en su último partido en el Municipal de La Cisterna. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Palestino desde hace varios años que puede recibir a los grandes de nuestro fútbol en La Cisterna. Es más, incluso ya puede hacerlo de noche gracias a su iluminación artificial.

Así las cosas, habrá que esperar por estos días el recinto donde el Popular enfrentará a los árabes por la fecha 25 del torneo, jornada en que si se dan buenos resultados para los albos podrían sacar 15 puntos de ventaja en la cima si ganan su partido y tanto la U como la UC tropiezan.

ver también Ponen en duda a Joaquín Sosa por rebelde lesión en Colo Colo: “Le duele el contrato…”

En síntesis