El ex portero del elenco albo analizó la idea del caboverdiano, de jugar la próxima Copa Libertadores de América.

Colo Colo está a un paso de abrochar su vuelta a los torneos internacionales, porque acaricia la clasificación a la Copa Libertadores 2027, situación que llena de ilusión a Vozinha.

El meta caboverdiano metió presión y señaló que quiere jugar en el torneo internacional, a pesar que su permanencia en el elenco de Macul para el año venidero no está confirmada.

Vozinha dijo que quiere jugar la Libertadores con Colo Colo, situación que analizó el ex meta del Cacique Eduardo Lobos, quien en diálogo con RedGol cuestiona el deseo del africano.

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Eduardo Lobos no está seguro si Vozinha seguirá en Colo Colo

Lobos siente que el deseo de Vozinha de jugar en la Libertadores no es tan sencillo de cumplirse, debido a los jóvenes porteros que tiene Colo Colo, como Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

“No sé si Vozinha está en el proyecto del club de cara al próximo año y la Copa Libertadores de América. Tanto Maureira como Villanueva han mostrado condiciones y madurez importante para asumir el arco de Colo Colo”, explicó.

“No sé cuál será el proyecto del club, pero me da la impresión de que el arco de Colo Colo por lo menos estaría bien cubierto si es que no estuviese Vozinha”, agregó Lobos.

Vozinha no se afirma en Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Además, Eduardo Lobos se refirió a las declaraciones del portero, quien dijo que prefería su vida tranquila de antes del Mundial y no la mediática que está experimentado tras la Copa del Mundo.

“No me extrañan sus errores, se le nota un poco de inseguridad. Además, está viviendo una experiencia nueva, un nuevo país y llegó a un equipo grande que necesita ganar en todas las canchas”, puntualizó el ahora entrenador.

“Quizá toda la presión lo ha afectado emocionalmente, desde el punto de vista de estar más dispuesto mediáticamente en relación a lo que venía acostumbrado antes del Mundial, sobre todo para un jugador que tiene 40 años”, cerró Eduardo Lobos.

En síntesis

Colo Colo acaricia la clasificación a la Copa Libertadores 2027 .

acaricia la clasificación a la . Vozinha expresó su deseo de jugar la Copa Libertadores con Colo Colo .

expresó su deseo de jugar la con . Eduardo Lobos cuestionó la continuidad del arquero Vozinha para la próxima temporada.

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