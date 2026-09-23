La prestigiosa cuenta Data Ficus dio a conocer su análisis sobre los futbolistas más veloces. Uno de la U y otro de la U Católica entre los 10 mejores.

La Liga de Primera ya entra en fase final y a la hora de analizar aspectos del juego, los velocistas del torneo también sacan aplausos. Bajo la prestigiosa cuenta Data Ficus, se analizaron los jugadores más rápidos del campeonato.

“Analizamos la velocidad máxima registrada por cada jugador partido a partido y calculamos su velocidad máxima promedio, buscando premiar la regularidad y no un único sprint aislado”, informa el centro de estudios.

Bajo esa información, Cobresal es quien mira de todos arriba en el top ten de los futbolistas más veloces. ¿El más rápido? Julián Brea, ágil puntero de los mineros, quien ha brillado este año en el norte tras saltar desde Huachipato.

Top ten de los más rápidos de la Liga de Primera

Con Julián Brea como el más rápido de la Liga de Primera, con una velocidad máxima promedio de 33 km/h, el ranking lo completan en su mayoría nombres de Colo Colo. Estos son los 10 jugadores más veloces del torneo:

“Para darle mayor solidez al ranking, consideramos únicamente jugadores actualmente activos en la Liga de Primera 2026 y que hayan disputado al menos el 40% de los minutos posibles de su club”, reportó Data Ficus.

Julián Brea no es solo velocidad en Liga de Primera. El argentino que brilla en Cobresal también se ha hecho presente con goles este año, anotando seis tantos en 21 partidos con los nortinos.

Julián Brea en Cobresal /Photosport

Lo sigue en la tabla Clemente Montes, otro que siempre ha sacado aplausos por sus desbordes en la banda derecha de U Católica. Cierra el top ten Bruno Gutiérrez, el ex Colo Colo, quien las oficia de lateral/volante derecho en La Serena.