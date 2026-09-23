El cafetalero le dio con todo a quien lo dirigió en Colombia y también es recordado en los albos, tras un reciente título.

Macnelly Torres dejó huella en Colo Colo y siempre es recordado con cariño por los hinchas albos. Entre 2008 y 2010, fue campeón dos veces, lo que le valió ser fichado por un grande de su natal Colombia.

Justamente, en Atlético Nacional marcó una era y con tres pasos por el club se vistió de ídolo. Sin embargo, recuerda con pena y también enojo su última estadía con el albiverde, donde repasó a un ex DT colocolino que lo dirigió ahí: Jorge Almirón.

“Cuando la última vez que salgo de Nacional, siento que no fue la mejor forma de salir del club, el 2018. Cuando está Almirón practicamente me hizo aburrir de Nacional porque es una realidad”, dijo en El Camerino DK.

Macnelly Torres sigue dolido con el DT

Sin guardarse nada, Macnelly Torres repasó a Jorge Almirón por cortarlo y provocar su salida de Atlético Nacional en 2018. Ambos ex Colo Colo tuvieron encontrones y el colombiano sigue con sangre en el ojo.

“La forma en que me voy es sentándome con el presidente de turno y diciéndole: ‘Me voy’. No hubo despedida ni nada, todo en silencio y yo aparecí a los días en Cali para firmar con el Deportivo Cali”, dijo Torres.

Por eso, el ex Colo Colo resume su relación con Almirón en Atlético Nacional como una pesadilla, donde apunta a que “la salida literal fue por la puerta de atrás”.

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Macnelly tuvo una destacada carrera por grandes como Colo Colo, Atlético Nacional, Junior y Deportivo Cali. Se retiró en 2020, en una carrera donde también defendió a la selección colombiana.