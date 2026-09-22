Luego de varios años al alza en la Confederación Brasileña de Fútbol se la jugarán por disminuir paulatinamente la cantidad de futbolista extranjeros en sus ligas.

El dominio del fútbol brasileño a nivel continental podría sufrir un complejo golpe en los próximos años. ¿La razón? Pues una iniciativa que de una u otra forma afectará a sus clubes al momento de fichar a sus jugadores.

Tras una reunión realizada el pasado lunes 21 de septiembre, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) determinó la disminución paulatina de los jugadores extranjeros en sus torneos de Primera y Segunda División.

Esto, se da luego de años en que la cantidad de futbolista foráneos en Brasil derechamente se desvirtuó. Sin ir más lejos, en el 2013 apenas se permitían tres por equipo, mientras que en el 2024 se llegó a nueve.

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El fútbol brasileño baja su cantidad de jugadores extranjeros

Esta medida busca que en las próximas temporadas del 2027 al 2030 se llegue a solo cinco jugadores extranjeros por equipo, marcando un antes y un después de varias años con una cantidad de internacionales demasiada elevada.

Por ejemplo, en el 2022 los extranjeros en el Brasileirao eran 95, mientras que en el 2025 esa cifra aumentó a 162. Pese a que en este 2026 bajó un poco a 146, sigue siendo muy alto pensando en el espacio de los futbolista locales.

Erick Pulgar ha podido consagrarse como uno de los mejores extranjeros del fútbol brasileño. | Foto: Getty Images.

La decisión llega también justo después de varias amarguras a nivel de selección en Brasil, donde además la CBF apostará por un aumento parcial de jugadores Sub23 para sus competencia locales, esto para darle más rodaje lo más jóvenes.

Con este ajuste, el llegar a Brasil se hará un poco más complejo para los jugadores chilenos, quienes en los últimos años lo vieron como un buen destino para seguir con sus carreras. Ahora, al haber menos cupos, estos serán destinados para quienes realmente sean llamados a marcar diferencias.

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En síntesis