El astro brasileño usó sus redes sociales para disparar contra el responsables del mantener el césped de Vila Belmiro tras la eliminación en la Copa Brasil.

Neymar está viviendo un regreso a Santos más complejo de lo que varios esperaban. El delantero de 34 años no ha podido ser del todo determinante en el equipo, acumulando varios mazazos en esta nueva etapa en el club que lo formó.

El último de estos llegó el pasado miércoles cuando el Peixe igualó 0-0 ante Palmeiras por la Copa Brasil. Este resultado, sumado al 0-3 en contra de la ida, dejó a Neymar y compañía eliminados del certamen doméstico.

Para más remate, el atacante volvió a pasarlo mal físicamente, terminando el partido con algunas complicaciones. Y ojo, que en redes sociales apuntó sin miedo al responsable de esta nueva lesión: el canchero del Estadio Urbano Caldeira, recinto del Santos.

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Neymar se lanza con todo contra el canchero del Santos

Por medio de un historia en Instagram, el ex Barcelona y PSG escribió sin tapujos que “quería felicitar a nuestro responsable de la cancha de Vila Belmiro… Fue el peor césped que tuvo Vila jamás, lleno de pozos porque hicieron la descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”

“Además de jugar contra el rival, jugamos contra la cancha… y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar al correr porque el campo está irregular, no por nada tres sintieron molestias en el primer tiempo…”, agregó.

El mensaje que subió Neymar en su Instagram personal. | Foto: Captura.

Para cerrar, el delantero lanzó sin filtro “felicitaciones, eh… Excelente trabajo de mierda”. Tras esta nueva lesión, Ney se someterá a estudias para determinar el alcance de esta dolencia.

Cabe destacar que Santos se puso manos a la obra tras este mensaje y, según informó Lance, rápidamente trabajó en cortar y alinear bien el césped del recinto. Además corrigió la nivelación del terreno, aplicando 200 kg de fertilizante.

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En síntesis