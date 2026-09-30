Los azules deberán dar explicaciones y defender un eventual castigo que los puede dejar sin sus hinchas en la Copa Chile.

El Tribunal de Disciplina tomó conocimiento de los hechos de violencia que hicieron suspender el encuentro de Everton contra Universidad de Chile, el jueves pasado en Viña del Mar.

El duelo que era válido por los octavos de final de la Copa Chile 2026, tuvo que ser cancelado por el juez Piero Maza, luego del lanzamiento de fuegos artificiales en la cancha del estadio Sausalito.

Por lo mismo, esta jornada tomó valor el informe del árbitro, por lo que se tomó la decisión de citar a la dirigencia de Azul Azul para el próximo martes, de manera de resolver un castigo para la U.

La barra de la U encendió y lanzó bengalas en Sausalito. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

ver también El drástico castigo que puede asumir U de Chile con sus hinchas en la Copa Chile

La U fue citada al Tribunal por las bengalas

Universidad de Chile estaba expectante con el Tribunal de Disciplina, porque esta jornada se revisaría el informe de Piero Maza por la suspensión del partido ante Everton.

Tal como se había adelantado, esta jornada recién se revisó el informe, donde, según cuenta el periodista Cristián Cavieres, se decidió citar a la dirigencia de la U la próxima semana, donde se escucharán defensas y se resolverá si hay castigo.

Según el reglamento, la U puede recibir desde una a cinco fechas de sanción, por lo que están alertas, teniendo en cuenta la llave ante Deportes Antofagasta por los cuartos de final de Copa Chile.

En ese sentido, siguiendo la línea del Tribunal de Disciplina, el cuadro local también fue citado para dar explicaciones por lo sucedido en el estadio Sausalito en Viña del Mar.

Por ahora, la cita es para el martes 6 de octubre, un día antes de jugar la llave ante los Pumas en el duelo en el estadio Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta.