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Fútbol chileno

Paredes le responde a Pulgar tras críticas por su adiós de la Roja: “Debe ser el capitán de Chile”

El ex delantero se dio una voltereta tras las críticas por la decisión del volante, quien sigue sin querer jugar por la selección.

Por Nelson Martinez

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Siguen las declaraciones de lado y lado entre los dos.
© Andrea Faúndez / Photosport.Siguen las declaraciones de lado y lado entre los dos.

Esteban Paredes volvió a la carga en el caso Erick Pulgar en la selección chilena. Todo partió cuando el ídolo de Colo Colo dijo que “si él no quiere venir, no lo llamo nunca más”. Tras cartón, el hombre de Flamengó ironizó y pegó fuerte desde Brasil.

Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo”, dijo a Oglobo.

Esta vez, el goleador histórico del fútbol chileno puso paños fríos y le dio su respuesta definitiva al antofagastino. “Di mi opinión con lo que escuché y él dijo, yo no hablé futbolísticamente. Sé que jugó finales de Libertadores, que jugó siete años en Europa, lo tengo claro”, dijo en Tipsters, de Juega en Línea.

Paredes hace la más sorpresiva propuesta a Pulgar

Esteban Paredes aclaró su punto de vista y, para sorpresa de todos, elogió y hasta propuso a Erick Pulgar como el verdadero líder con jineta de la selección chilena. El ex delantero fue claro en su mensaje para el volante nacional.

Siguen las declaraciones de lado y lado entre los dos.

Siguen las declaraciones de lado y lado entre los dos.

Él (Pulgar) tiene que ser el capitán de la selección hoy. Si anda bien en Brasil es como jugar en Europa, independiente que hoy no quiera venir a la selección, porque el motivo es raro”, lanzó.

Por eso, Paredes le tiró las orejas a la Federación de Chile y dijo que “si estoy dentro de la selección, voy, viajo y hablo con él para saber qué ocurre. El equipo lo necesita”.

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“He compartido con él (Pulgar), gran persona y sabemos lo buen jugador que es. Yo di mi opinión por lo que yo escuché, si no quiere venir es cosa de él, pero la selección lo necesita”, cerró.

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