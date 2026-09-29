El nombre del DT de Colo Colo está sonando fuerte para arribar al equipo nacional, sin embargo, aclaran que no todo es muy sencillo.

La era del entrenador interino Nicolás Córdova está llegando poco a poco a su fin en la selección nacional. El DT reconoció que se irá del cargo apenas la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile elija al cuerpo técnico que estará para el proceso del Mundial 2030.

En las últimas horas surgió fuerte la opción de Fernando Ortiz para el equipo nacional, y el DT de Colo Colo recibió hasta la aprobación de Alexis Sánchez. El eventual arribo del Tano a la Roja fue analizado por Alejandro Hisis.

“Ha hecho bien las cosas, y siempre los técnicos de Colo Colo, la U y Católica que tienen buenos resultados empiezan a sonar en la Selección. No me extraña para nada que se esté hablando de Ortiz para la Roja, gracias a la campaña que está haciendo”, dijo el Chino a RedGol.

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Chino Hisis cuestiona posible llegada del Tano Ortiz a la Roja

A pesar de los méritos de Ortiz para asumir en la Roja, la situación fue analizada en profundidad por el Chino Hisis, quien cuestiona la situación por el mal momento del equipo nacional.

“Yo no sé si va a tener el colchón o la paciencia de la gente. No sé si sea el momento ideal. Chile, lamentablemente, está pasando por un nivel muy malo a nivel de selección y eso le puede pasar la cuenta”, analizó el ex seleccionado.

Fernando Ortiz dirigiendo a Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“El técnico que venga, la verdad, la va a tener muy difícil. No estará fácil obtener buenos resultados a corto plazo y hay que tener paciencia, porque no vamos a tener de inmediato tan buenos resultados como los tuvo la Generación Dorada. Hay que tener calma y esperar que vengan buenos jugadores en el futuro”, cerró Alejandro Hisis.

La selección chilena seguirá con sus amistosos por América del Norte este martes, cuando se mida ante Estados Unidos en St. Louis.

En síntesis

Nicolás Córdova dejará el interinato de la selección chilena tras asumir la nueva directiva.

dejará el interinato de la tras asumir la nueva directiva. Fernando Ortiz suena para asumir la Roja tras recibir el apoyo de Alexis Sánchez .

suena para asumir la tras recibir el apoyo de . Alejandro Hisis advirtió que el próximo DT enfrentará un complejo panorama en Chile.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.