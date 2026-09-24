El cuestionado volante del Flamengo festinó con los dichos del ex delantero, ironizando y encendiendo aún más la controversia de su caso.

Sigue la polémica por el caso Erick Pulgar, quien se ha restado de la selección chilena en las últimas convocatorias. Ante la información de que se cansó de las críticas, le llegaron más cuestionamientos en el medio nacional.

Uno de ellos fue Esteban Paredes, quien en el programa Tipsters fue claro con la situación del volante de Flamengo. “Si él no quiere venir, no lo llamo nunca más”, dijo el ídolo de Colo Colo.

Pero Pulgar alzó la voz desde Brasil y contó su verdad en el medio Oglobo. Además de responderle a Esteban Paredes, dijo sobre la selección que “siempre será importante para mí y, si más adelante puedo contribuir, estaré dispuesto a conversar sobre eso”.

Pulgar lapidario con Esteban Paredes

Erick Pulgar le pegó de vuelta a Esteban Paredes y respondió a las críticas tras restarse de la selección chilena. El volante figura en Flamengo ironizó con los dichos del goleador histórico del fútbol chileno.

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“Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo”, aseguró.

Siguiendo con su respuesta, Pulgar festinó diciendo que Paredes “también habló sobre la presión de jugar por Chile y yo juego profesionalmente hace años, pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos y una final de Copa Libertadores. Alguna presión ya tuve que enfrentar”.

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“Si él quería saber lo que estaba pasando conmigo, sería mucho más fácil preguntarme que hacer un análisis psicológico por televisión”, disparó, acusando que lo tergiversaron por su versión sobre la presión y las críticas.