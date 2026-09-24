La Selección Chilena enfrentará nuevamente al combinado peruano después de caer ante Paraguay en semifinales.

La Roja Sub 20 se quedó sin la posibilidad de disputar el oro en los Juegos Suramericanos 2026. El equipo dirigido por Sebastián Miranda cayó por 1-0 ante Paraguay en semifinales y ahora deberá disputar el partido por el tercer lugar.

El encuentro se definió en los descuentos. Cuando todo apuntaba a que el duelo se resolvería en otra instancia, Milán Freyres marcó el 1-0 a los 90+3‘, resultado que dejó a Chile fuera de la final.

Ahora, el combinado nacional tendrá una última oportunidad para cerrar su participación en el certamen con una medalla.

La Roja Sub 20 cayó 1-0 ante Paraguay y jugará por el tercer lugar en los Odesur 2026.

Chile vuelve a enfrentarse con Perú

El rival de La Roja será Perú, selección que ya enfrentó durante la fase de grupos de los Odesur.

En aquella oportunidad, el conjunto peruano se impuso por 2-0, por lo que el duelo por el bronce tendrá un antecedente reciente entre ambos equipos.

Esta vez, Chile buscará cambiar esa historia y quedarse con el tercer puesto del torneo en Rosario.

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¿Cuándo juega Chile vs. Perú por el bronce?

La definición por la medalla de bronce se disputará este viernes 25 de septiembre, desde las 10:00 horas de Chile en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El partido de La Roja por el tercer lugar de los Juegos Odesur podrá seguirse gratis a través de TVN.

En resumen…