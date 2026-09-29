El técnico de la Roja valoró el buen partido del jugador del Crystal Palace, pero le deja un claro objetivo a ser protagonista.

Uno de los jugadores que tuvo chispazos de su talento en la selección chilena fue Darío Osorio, quien tuvo varias oportunidades en la derrota por un marcador de 4-2 ante Estados Unidos.

El atacante del Crystal Palace intentó tomar protagonismo, incluso con, al menos tres oportunidades de gol, y un remate en el palo, que ilusionan para el futuro de la Roja.

Algo que compartió el técnico interino Nicolás Córdova tras el partido, quien asegura que el formado en Universidad de Chile se tiene que ir dando cuenta poco a poco

“Para eso son estos partidos, para que Darío tome responsabilidad de lo que significa el hoy en día en la selección chilena”, explicó el técnico con una importante tarea para el jugador.

Darío Osorio tuvo varias oportunidades de gol en la Roja. Foto: Jeff Lee/Photosport

Chile necesita a Osorio

Nicolás Córdova necesita de la explosión de Darío Osorio, así lo dejó en claro tras la derrota de la selección chilena ante Estados Unidos, con una señal para el nacido en Hijuelas.

En ese sentido, pide que se tiene que dar cuenta que ahora “es un jugador de la Premier League, que acaba de ser contratado en un club importante que cuando se le da la oportunidad tiene que aprovecharla”.

Por lo mismo, también hace un llamado más amplio para los jugadores para lo que viene a futuro con el equipo de todos, de encontrar un nuevo camino para la Roja en lo futbolístico.

“Al final esto es muy simple, hay muchas cosas por mejorar, soy consiente que no estamos en un nivel de juego espectacular, estamos en construcción de jugadores, quiero que se entienda”, detalló.