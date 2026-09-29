Los dirigidos por el interino Nicolás Córdova vuelven a salir a la cancha, esta vez enfrentando a una dura selección mundialista.

La selección chilena vuelva a salir a la cancha en su gira por Norteamérica en la triple fecha FIFA, esta vez visita a la selección de Estados Unidos en un durísimo apretón para el equipo del interino Nicolás Córdova.

Luego de la derrota en el amistoso ante Canadá, donde se perdió por 1-0, la Roja quiere levantar su nivel ante una selección que dio que hablar en el último Mundial 2026.

Una verdadera prueba de fuego para demostrar, entendiendo que los norteamericanos vienen de golear a la selección de Perú, por 4-1, un rival directo de Chile.

Nicolás Córdova otra vez su puesto en juego en la Roja: Foto: Carlos Parra / FFCh.