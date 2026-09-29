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Selección chilena

Chile vs Estados Unidos: sigue el minuto a minuto de un nuevo amistoso internacional

Los dirigidos por el interino Nicolás Córdova vuelven a salir a la cancha, esta vez enfrentando a una dura selección mundialista.

Por Cristián Fajardo C.

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La Roja viene de perder por 1-0 ante Canadá.
© Carlos Parra / FFChLa Roja viene de perder por 1-0 ante Canadá.

La selección chilena vuelva a salir a la cancha en su gira por Norteamérica en la triple fecha FIFA, esta vez visita a la selección de Estados Unidos en un durísimo apretón para el equipo del interino Nicolás Córdova.

Luego de la derrota en el amistoso ante Canadá, donde se perdió por 1-0, la Roja quiere levantar su nivel ante una selección que dio que hablar en el último Mundial 2026.

Una verdadera prueba de fuego para demostrar, entendiendo que los norteamericanos vienen de golear a la selección de Perú, por 4-1, un rival directo de Chile.

Nicolás Córdova otra vez su puesto en juego en la Roja: Foto: Carlos Parra / FFCh.

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El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile en Energizer Park, St. Louis, Estados Unidos, amistoso internacional por Fecha FIFA.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Bienvenidos

Sean todos bienvenidos a un nuevo amistoso de la selección chilena que esta jornada enfrenta a la selección de Estados Unidos, en el segundo duelo de la gira por Norteamérica de la mano del técnico interino Nicolás Córdova.

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