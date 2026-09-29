La Roja se medirá con Estados Unidos y posteriormente cerrará la fecha FIFA ante México.

La Selección Chilena ya tiene fecha y horario para su próximo partido internacional frente a Estados Unidos, que se jugará este martes, nuevamente será un amistoso en la actual Fecha FIFA.

El encuentro será el segundo desafío de La Roja durante su gira por Norteamérica y se disputará en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

Los partidos de La Selección Chilena también se pueden apostar en JugaBet. En Chile vs. Estados Unidos las cuotas son 6.66, 4.44 y 1.49, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a La Roja paga $66.600.

La Roja sigue sin despegar en cuanto a resultados.

¿Cuándo juega Chile vs. Estados Unidos?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile en Energizer Park, St. Louis, Estados Unidos, amistoso internacional por Fecha FIFA.

El duelo ante Estados Unidos será una nueva prueba para el equipo de Córdova, que posteriormente tendrá otro desafío frente a México.

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Estados Unidos?

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

9 (Santiago)

TDT

9.1 (Santiago)

3.1 (Arica)

2.1 (Iquique)

9.1 (Antofagasta)

11.1 (La Serena-Coquimbo)

5.1 (Gran Valparaí’so)

12.1 (Talca)

2.1 (Gran Concepci—n)

5.1 (Temuco)

8.1 (Valdivia)

2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)

10.1 (Coyhaique)

13.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 20(Santiago)/709

DirecTV: 150/1150

Movistar: 120/809

Claro: 54/554

Zapping: 20

TuVes HD: 56

Entel: 65

Mundo: 16/516

GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…