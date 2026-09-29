La Roja vuelve a la cancha después de su estreno en la gira por Norteamérica y ahora tendrá un nuevo desafío ante Estados Unidos. Los dirigidos por Nicolás Córdova disputarán su segundo amistoso de esta fecha FIFA.
Pero ojo, debes considerar un dato importante para quienes buscan el partido en la TV: Chile vs. Canadá no será transmitido por Chilevisión (CHV).
La Selección Chilena sigue su gira ante el conjunto americano-
¿Qué canal transmite Chile vs. EE.UU?
El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile en Energizer Park, St. Louis, Estados Unidos, amistoso internacional por Fecha FIFA.
Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.
Luego de enfrentar al conjunto americano La Roja también tendrá el duelo final ante México durante esta fecha FIFA.
¿Cómo llega Chile al amistoso con Estados Unidos?
La Roja llega a este compromiso como parte de una gira que contempla tres amistosos. Tras enfrentar a Canadá, se medirá con Estados Unidos y posteriormente cerrará la fecha FIFA ante México.
En la convocatoria también se incorporó Vicente Pizarro, quien llegó después de participar en el triunfo de Rosario Central.
En resumen…
- Chile vs. Estados Unidos no va por CHV: el partido será transmitido por Mega.
- Horario: martes 29 de septiembre a las 19:00 horas.
- Streaming: el amistoso podrá verse online por MegaGO.