Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Estados Unidos no va por CHV: el canal que transmite EN VIVO y ONLINE el partido de La Roja

Chile tendrá en un amistoso que no irá por la señal habitual. Revisa qué canal transmitirá el partido y cómo verlo online.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Selección Chilena enfrenta este martes a Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica.
© La Roja.La Selección Chilena enfrenta este martes a Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica.

La Roja vuelve a la cancha después de su estreno en la gira por Norteamérica y ahora tendrá un nuevo desafío ante Estados Unidos. Los dirigidos por Nicolás Córdova disputarán su segundo amistoso de esta fecha FIFA.

Pero ojo, debes considerar un dato importante para quienes buscan el partido en la TV: Chile vs. Canadá no será transmitido por Chilevisión (CHV).

La Selección Chilena sigue su gira ante el conjunto americano-

La Selección Chilena sigue su gira ante el conjunto americano-

¿Qué canal transmite Chile vs. EE.UU?

El partido entre Chile y Estados Unidos está programado para este martes 29 de septiembre, a las 19:00 horas de Chile en Energizer Park, St. Louis, Estados Unidos, amistoso internacional por Fecha FIFA.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Luego de enfrentar al conjunto americano La Roja también tendrá el duelo final ante México durante esta fecha FIFA.

¿Cómo llega Chile al amistoso con Estados Unidos?

La Roja llega a este compromiso como parte de una gira que contempla tres amistosos. Tras enfrentar a Canadá, se medirá con Estados Unidos y posteriormente cerrará la fecha FIFA ante México.

En la convocatoria también se incorporó Vicente Pizarro, quien llegó después de participar en el triunfo de Rosario Central.

En resumen…

  • Chile vs. Estados Unidos no va por CHV: el partido será transmitido por Mega.
  • Horario: martes 29 de septiembre a las 19:00 horas.
  • Streaming: el amistoso podrá verse online por MegaGO.
Lee también
Chile vs. Estados Unidos: horario y dónde ver EN VIVO a La Roja
Selección Chilena

Chile vs. Estados Unidos: horario y dónde ver EN VIVO a La Roja

Chile vs. Estados Unidos: Horario y TV confirmado para ver a La Roja
Selección Chilena

Chile vs. Estados Unidos: Horario y TV confirmado para ver a La Roja

La "métrica" que golpea y desnuda a Nicolás Córdova en la Roja
Selección Chilena

La "métrica" que golpea y desnuda a Nicolás Córdova en la Roja

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos? Horario y canal por TV
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs Estados Unidos? Horario y canal por TV

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo