Uno de los grandes proyectos del Bulla destaca entre las perlas del planeta fútbol.

Universidad de Chile no ha tenido una muy buena temporada. Claro que dentro de lo malo, encontró un verdadero diamante en sus series menores y ahora es destacado a nivel mundial.

El Romántico Viajero se aferra a la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores, ya que están muy lejos de Colo Colo, equipo que les saca 12 puntos de diferencia en la cima. Además, pelean por quedarse con la Copa Chile, donde se encuentran en cuartos de final.

La perla de U. de Chile

Hasta hace algunos meses, Lucas Barrera era un completo desconocido. Sin embargo, Fernando Gago llegó y rápidamente se dio cuenta de las condiciones de este joven jugador. Por eso le dio un lugar como titular desde su llegada en Universidad de Chile.

ver también U de Chile suma problemas para la llave ante Antofagasta por los cuartos de Copa Chile

Tras debutar de la mano de Pintita, Barrera se ha hecho un nombre en el Romántico Viajero. Oriundo de Neuquén, Argentina, fue traído a Chile por Gustavo Canales y primero estuvo en las inferiores de Universidad Católica, incorporándose a los Azules en 2025.

A los 20 años no solo destaca en Universidad de Chile, sino que también a nivel planetario. El Cies Football Observatory incluyó al argentino entre los 10 mejores volantes centrales sub 22 del mundo, demostrando la gran proyección que tiene su joven carrera.

Lucas Barrera fue ubicado en el puesto número 8, en un listado que encabeza Jobe Bellinham de Borussia Dortmund. Sí, hermano de Jude, futbolista de Real Madrid. Kobbie Mainoo de Manchester United y Milton Delgado de Boca Juniors son otros de los que destacan.

Imagen: CIES

Actualmente el argentino está lesionado en la rodilla derecha y se espera que su regreso a las canchas sea en octubre. Universidad de Chile por su parte tendrá su siguiente encuentro ante Deportes Antofagasta el 7 de octubre como visita, por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.