El volante que ha sido protagonista será baja en los azules, además explica su frustración y rabia al momento de dejar la cancha.

Uno de los dolores de cabeza que tiene que resolver Universidad de Chile para el fin de semana tiene que ver con Lucas Barrera, quien se lesionó en el duelo en que vencieron por 4-2 ante Coquimbo Unido.

Por lo mismo, será baja ante Deportes La Serena el domingo, por un problema en la rodilla derecha, específicamente en la rótula, que lo margina por varias semanas en la U.

En ese sentido, en conversación con el club, el volante habló sobre este tema, aclarando su momento: “Tuve un problema en la rodilla, tuve que salir, me estoy recuperando y tengo que volver más fuerte”.

Lucas Barrera ha sido titular en la temporada en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucas Barrera: “Soy chico, tengo que seguir aprendiendo”

Lucas Barrera salió en el primer tiempo del duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido, donde demostró su dolor y la rabia de tener que dejar la cancha.

El juvenil argentino sabe que ha ganado protagonismo de la mano del técnico Fernando Gago, porque asegura que tiene una labor muy importante en el funcionamiento, por eso hubo esa explosión.

“Yo trato de darle salida al equipo, de hacer jugar a mis compañeros, de no perder muchas pelotas, estar bien en la marca y bien posicionado”, explicó Barrera.

Pese a esto, tiene los pies sobre la tierra, donde tiene marcado un camino, ojalá en la U: “Soy muy chico, tengo que seguir aprendiendo y mis compañeros me ayudan mucho”.