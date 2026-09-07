El motorcito de Fernando Gago en los azules arregló su continuidad por un buen rato en el club. Eso sí, estará de baja cerca de un mes por reciente lesión.

Lucas Barrera es uno de los nombres que pegó fuerte este 2026 bajo el mando de Fernando Gago en U de Chile. El joven volante argentino sigue sumando bonos y en Azul Azul se la jugaron y la extendieron el contrato.

“El vínculo del volante vencía en diciembre de 2028, pero por sus buenas actuaciones el club le mejoró el salario y le prolongó el acuerdo hasta fines de 2029″, informó el periodista César Merlo, en Tribuna.com.

Siendo un habitual titular con Fernando Gago, Barrera ha sumado loas y en el CDA saben que las grúas extranjeras vendrán por él en el próximo mercado. Por eso aseguraron la firma para tenerlo por tres años más.

El actual panorama de Lucas Barrera

Lucas Barrera es pieza fija en los últimos partidos de U de Chile, aunque en el reciente triunfo 4-2 frente a Coquimbo Unido le dio una mala noticia al club. El argentino salió cojeando y visiblemente lesionado, a los 27 minutos.

Barrera y sus pocos minutos en el último duelo /Photosport

“Al juvenil de la U se le salió la rótula, con un diagnóstico de luxación rotuliana aguda”, informó el medio partidario Emisora Bullanguera. Es más, ya hay un tiempo estimado de cuánto estará fuera de las canchas el azul.

U de Chile debe buscar rápido un reemplazo en cancha para Lucas Barrera, ya que el argentino estará de baja entre tres a cuatro semanas, según el citado medio.

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De los últimos 10 partidos, en nueve arrancó como titular con Fernando Gago, dejando en claro que a sus 20 años es un indiscutido en el XI de la U. Ahora Lucas Barrera encamina su proceso de recuperación, donde cerca de un mes estará sin jugar en los azules.