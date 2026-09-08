El Ingeniero lo volvió a hacer y se anotó un triunfal estreno en Francia. Remontó dos veces el partido para llevarse los tres puntos a España.

Manuel Pellegrini lo volvió a hacer. El Ingeniero demostró que dirigiendo a nivel europeo es otra cosa y en una nueva aventura por Champions League supo celebrar con un nuevo equipo español.

Tras hacer semis con Villarreal y cuartos de final con Málaga, esta vez el chileno debutó con un triunfo junto al Real Betis en el actual certamen. Los andaluces tumbaron como visitantes al Lille de Francia, por 3-2.

Con dos goles de Marc Bartra y uno de Troy Parrott, el elenco albiverde mostró que su buen momento en La Liga no es casualidad y pegó fuerte en suelo galo. Eso, pese a comenzar perdiendo en el primer tiempo.

Video: así fue el gran debut de Pellegrini y el Betis en Champions

Real Betis y Manuel Pellegrini festejaron como visita en el debut de la Champions League 2026-27, tumbando por 3-2 ante el Lille de Francia. El Ingeniero venía de vencer al Real Madrid en La Liga, anotándose otro triunfazo que maravilló a Europa.

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Con ese resultado, el Betis quedó en el grupo de primeros de la Champions bajo su nuevo formato. Ahora deberá esperar cerca de un mes para su siguiente desafío, cuando reciba al Porto, el 14 de octubre.

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Antes de ese duelo, Pellegrini y compañía se pondrán en modo La Liga de España, donde están a tres puntos del líder Barcelona. Tras cuatro fechas, cosechan tres triunfos y una derrota.

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Betis jugará este próximo lunes en el plano local, cuando visite al Villarreal, un ex club dirigido por el Ingeniero. Lo cierto es que Pellegrini sigue en alza y ya dejó en claro que peleará en todos los frentes.