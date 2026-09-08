La última camiseta que vistió el Huaso por la de los Albos, donde alternó buenas y malas.

Mauricio Isla puso fin al misterio y comunicó su retiro del fútbol profesional. De esta manera, fue Colo Colo su último club y Gonzalo Jara comentó este paso por Macul.

El Huaso desde muy joven destacó en el fútbol, por lo que antes de debutar en Universidad Católica, fue vendido a Udinese. De hecho, cuando todavía no vivía su estreno en Italia, Marcelo Bielsa lo lanzó al terreno de juego por la selección chilena.

El cierre de Isla en Colo Colo

A mediados de 2024, Mauricio Isla dejó Independiente y llegó a Colo Colo. Tuvo un gran rendimiento inicial, siendo parte del título con remontada ante Universidad de Chile. Sin embargo, en 2025 descendió su nivel junto al resto del equipo y terminó yéndose sin renovar. Este fue su último club.

“Un tipo que marcó muy pocos goles en su carrera seguramente, en la selección no sé cuántos tendrá ¿5 goles? Para mí marca uno de los más importantes de la selección y sobre todo en esa Copa América (2015)“, indicó Gonzalo Jara en Radio ADN.

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“Mauricio, al igual que Arturo (Vidal), basan su juego desde lo físico. Jugadores muy inteligentes que se desarrollan y a Mauricio le costó mucho en Colo Colo que le entendieran su juego. Es un jugador que va mucho al espacio, que llega muy bien al vacío”, agregó el bicampeón de América.

Para Gonzalo Jara, en los Albos no se adecuaron al estilo de juego del Huaso. De todos modos, el de Buin conquistó dos títulos en Pedrero y tuvo bastantes alegrías en su última estación deportiva.

Isla jugó 51 partidos en Colo Colo con 2 goles y 2 asistencias. Imagen: Photosport

“No es un jugador de asociar, sino que es de aparecer y creo que en ese paso por Colo Colo, lo podemos ver en muchos pasos por otros clubes, pero en ese paso por Colo Colo, que fue uno de los últimos, creo que le costó eso porque le costó que lo entendieran“, cerró Jarita sobre su compañero de tantas batallas en La Roja.