“Una película de terror”: Octavio Rivero cuenta la firme sobre su lesión en la U de Chile

El delantero charrúa estuvo más de 200 días fuera de la cancha, hasta que tuvo su renacer ante Coquimbo. “Espero que sea el comienzo de algo muy lindo”, contó.

Octavio Rivero se transformó en genio y figura en el triunfo de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido. El charrúa ingresó bajo las pifias en el Estadio Nacional pero en minutos las cambió por aplausos y tres puntos que mantienen la ilusión para disputar la Copa Libertadores en 2027.

El delantero dejó atrás su lesión en la rodilla derecha y luego de más de 200 días volvió a jugar por el Romántico Viajero. Primero habilitó a Juan Martín Lucero, y luego cerró el triunfo desde los doce pasos.

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“No estaba conversado. Yo no esperaba entrar tampoco. Cuando ingresé me fui ilusionando. Me acerqué al Edu y el me lo cedió. Se lo agradecí. Eso muestra al gran líder que es en el equipo”, recordó el ariete en conversación con Metamos Bulla.

“Fue un momento lindo. Desde que agarré la pelota tenía la confianza de poder hacer el gol. Sirvió para tener la confianza”, comentó feliz de su regreso a las canchas y de poder ayudar al equipo de Fernando Gago.

Octavio Rivero cuenta la firme de su lesión en la U

Pero uno de los pasajes más complicados de Octavio Rivero en la U fue justamente la lesión que lo mantuvo alejado desde principio de año.

El charrúa llegó como gran refuerzo De Francisco Meneghini pero la sinovitis en su rodilla derecha le pasó la cuenta. Tema que aclaró justamente por cómo se dio la dolencia y que esto fue de forma inesperada en el inicio de la pretemporada.

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“Me hice estudios en Uruguay a mi rodilla. Todo salió bien. Lo vieron acá. No tuve ningún problema. En Chile también me hice una resonancia, le dieron luz verde”, expresó.

“En el partido ante Universitario ahí sentí un dolor en la rodilla. Se me inflamó un poco. Trate de hacer un tratamiento conservador por un mes, pero no resultó. Cuando volví con Palestino se me agravó. Ahí decidimos hacer la cirugía”, detalló dejando en claro que ya está al 100%.

“Estoy feliz de poder competir. Estaba en una película de terror que no podía salir. Espero que sea el comienzo de algo muy lindo”, sentenció Rivero, que ahora asoma como opción hasta de titular el domingo ante La Serena.