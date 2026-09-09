Gabriel Castellón ha sido muy cuestionado en el Romántico Viajero por su nivel en este 2026.

Universidad de Chile no ha tenido muchas garantías con Gabriel Castellón en este 2026. Por esta razón, es que Nicolás Peric se animó a candidatear a un nuevo arquero para el Bulla.

Desde que Johnny Herrera se fue del Romántico Viajero, el arco que se ha vuelto en un problema constante para los Azules. Parecía ser que Castellón se esteba consolidando, pero su rendimiento en la presente temporada, al igual que el del equipo en general, ha decaído.

El candidato de Peric al arco de la U

Gabriel Castellón arribó a Universidad de Chile durante el 2024, luego de buenas campañas en Santiago Wanderers y Huachipato. Si bien se ha establecido como el titular delante de Cristopher Toselli, no ha terminado de llenar el paladar de los hinchas.

Con la partida de Gustavo Álvarez, jugadores como Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Franco Calderón y Castellón, han tenido un descenso en su rendimiento. Pese a ser el arquero menos batido de la Liga de Primera, suma críticas por sus actuaciones.

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Nicolás Peric, experto en la materia por su extensa carrera como portero en Rangers, Audax Italiano, Argentinos Juniors y Olimpia, entre otros, opinó del tema. El Loco entregó el nombre de un arquero que podría llegar a discutirle los guantes a Castellón para el 2027: Christian Bravo.

“Él está pintado para la U para pelearle a Gabriel (Castellón) y por todo esto, el daño que hacen, él sí es un jugador comprable para la Universidad de Chile”, indicó en Radio Pauta.

Bravo se ha destacado en Huachipato. Imagen: Photosport

Christian Bravo tiene solo 20 años, pero se ha consolidado como el titular en Huachipato. De hecho, en la fecha pasada fue la figura del empate sin goles ante Colo Colo en el Estadio Ester Roa. Hasta el propio Claudio Bravo lo ha felicitado en más de una ocasión.