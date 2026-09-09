El delantero recordó el incidente que ocurrió tras eliminar a Católica en Copa Chile 2022 y afirmó que la verdad "las conocemos quienes estuvimos ahí".

El hecho que más se recuerda del historiado paso del delantero Ronnie Fernández por la Universidad de Chile durante la temporada 2022 fue la furiosa pelea que sostuvo con el arquero de aquel equipo, Cristóbal Campos.

La situación salió a la luz el 16 de octubre de ese año, durante un entrenamiento al mando del entonces DT interino Sebastián Miranda, y ocurrió tres días después de eliminar a Universidad Católica en cuartos de final de la Copa Chile.

Si bien durante su comparecencia en el podcast del Sifup, Fernández no quiso entrar en detalles sobre la pelea con Campos, enfatizó en que los que vivieron en la interna ese momento conocen la verdad del tema y añadió que todo se arregló en camarines.

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Ronnie Fernández y la furiosa pelea con “Campitos”

“Es un tema bastante delicado, porque se expone una situación y hoy Cristóbal ha vivido algo traumático. Creo que él ha aprendido mucho de distintas cosas, como todos lo hacemos de las situaciones que nos toca vivir. Por eso pienso que son temas que hay que dejar hasta ahí“, expone el hoy atacante de Palestino.

En esa línea, Fernández agrega que por esa pelea “hubo daños colaterales que fueron muy negativos para él en ese momento de su carrera. Yo también recibí mucho hate por esa situación”, para luego referirse a las versiones que surgieron en la prensa de ese hecho.

“Las verdades las conocemos quienes estuvimos en las reuniones y en las conversaciones que correspondían. Me quedo con la tranquilidad de que los problemas que me ha tocado tener dentro de un camarín siempre los he resuelto con quienes estuvieron involucrados, a puerta cerrada y mirándonos a la cara“, sentenció.

En síntesis