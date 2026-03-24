Hicieron historia. Santiago Wanderers viene de coronarse campeón de la Copa Libertadores Sub-20, tras derrotar en una emocionante final al poderoso Flamengo de Brasil.

El cuadro porteño logra un hito que puede aún ser aumentado. Esto, porque el elenco de Valparaíso tendrá la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental ante el ganador de la UEFA Youth League.

Con este desafío por venir y con la alegría de lo sucedido, RedGol fue a preguntarle directamente a un delantero identificado con el club porteño. Se trata del puntarenense Ronnie Fernández.

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Habla Ronnie

Ronnie Fernández inició su camino en el fútbol profesional jugando por Santiago Wanderers. De hecho, el ex delantero de la Selección Chilena participó en varios períodos del club caturro. Eso le da un peso para opinar.

“Es una alegría enorme. Para el hincha de Wanderers y los que seguimos siempre al equipo marca un precedente que es muy importante”, empezó diciendo Ronnie, en conversación con RedGol.

Ronnie juega actualmente en Palestino | Photosport

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“Mi foco está acá en el club (Palestino), en respetarlo y hacer todo lo mejor para la institución. Pero, lo que pasó ayer es un hecho que a todo Chile le debe alegrar. Ese es el camino. Ojalá que no quede sólo en el triunfo de ellos y empecemos a preocuparnos de que los chicos puedan seguir creciendo y que la cantera de Wanderers siga marcando diferencias, como lo ha hecho muchas veces”, cerró el delantero árabe.

En resumen…

Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar a Flamengo.

El equipo de Valparaíso disputará la Copa Intercontinental ante el ganador de la Youth League.

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